ЄС закликав США почати експорт нафти і газу в Європу
07:48, 10 вересня 2014Енергетика
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Єврокомісар з торгівлі Карел де Гюхт заявив, що США повинні почати експорт нафти і газу в Європу у зв'язку з геополітичною ситуацією в Європі.
REUTERS
Про це повідомляє Газета.ги із посиланням на Reuters.
Експорт буде відбуватися в рамках створення трансатлантичної зони вільної торгівлі.
"Важливо, щоб ми прийняли таку позицію як можна швидше, адже, може бути, ви помітили, що деякі речі відбуваються в Європі", - сказав де Гюхт на брифінгу у Вашингтоні.
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Між тим, раніше повідомлялося, що ЄС включив у санкційний список «Роснафту», «Газпром» і «Транснафту».
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