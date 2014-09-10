ЄС закликав США почати експорт нафти і газу в Європу

Про це повідомляє Газета.ги із посиланням на Reuters.

Експорт буде відбуватися в рамках створення трансатлантичної зони вільної торгівлі.

"Важливо, щоб ми прийняли таку позицію як можна швидше, адже, може бути, ви помітили, що деякі речі відбуваються в Європі", - сказав де Гюхт на брифінгу у Вашингтоні.

Читайте такожКремль намагається, щоб у Європи не залишилося газу для постачань в Україну - ЗМІЯк наголошується, скасування 40-літньої заборони США на експорт нафти може здійснити тиск на Росію.

Між тим, раніше повідомлялося, що ЄС включив у санкційний список «Роснафту», «Газпром» і «Транснафту».