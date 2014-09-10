Бюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96

Доходи бюджету Росії зійдуться з витратами при ціні $96 за барель нафти російського сорту Urals. Це близько до поточних котирувань, і у разі зниження попиту на російське паливо Мінфін зіткнеться з проблемою фінансування запланованих витрат, передає «Газета.Ru».

Читайте такожКотирування нафти Urals впали нижче $100 за барель - бюджет РФ під загрозою зривуРосійський бюджет на 2015 рік буде зверстаний з розрахунку $96 за барель нафти марки Urals, повідомило «Газете.Ru» високопоставлене джерело в Мінфіні.

«Є бюджетне правило, там враховується базова ціна. Зараз береться середня з 2008-го по перше півріччя 2014 року - виходить $96. Це базова ціна, з нею розраховуються витрати на 2015 рік», - заявило джерело.

Читайте такожЄС закликав США почати експорт нафти і газу в ЄвропуЗазначається, що прогнозна ціна залишається на позначці в $100. Тимчасові коливання не дозволяють її змінити, оскільки ціна на нафту є однією з головних, з урахуванням яких розраховується бюджет.