ЄС розробляє заходи з урахуванням можливих перебоїв з постачанням газу з Росії

ЄС всерйоз готується до перебоїв з постачаннями газу з Росії і має намір при необхідності ввести ручне управління галуззю, пише "КоммерсантЪ".

Поки Європа не готова до припинення закупівель у "Газпрому", плануючи в середньостроковій перспективі знижувати залежність від імпорту трубопровідного газу за рахунок придбання СПГ за спотовими цінами.

Читайте такожЄС закликав США почати експорт нафти і газу в ЄвропуВ розпорядженні "КомерсантЪ" опинився підготовлений Радою ЄС драфт доповіді з питань енергетичної безпеки у газовій сфері, який є планом розвитку стратегії енергобезпеки. В документі пропонуються короткострокові заходи у випадку перебоїв з поставками російського газу цієї зими і описуються середньострокові підходи до забезпечення безпеки поставок.

За даними "Ъ", документ буде обговорюватися на неформальній зустрічі міністрів енергетики ЄС 6 жовтня, а сформульовані пропозиції - на саміті лідерів ЄС 17-21 жовтня.

Читайте такожКремль намагається, щоб у Європи не залишилося газу для поставок в Україну - ЗМІВ переліку короткострокових заходів говориться, що при виникненні перебоїв з постачаннями газу країнам ЄС слід керуватися приписом 994 від 2010 року, при цьому Єврокомісія "в пріоритетному порядку" повинна розробити пропозиції щодо зміни припису "для підвищення солідарності в ЄС". Новим є те, що ЄС прямо визнає: у разі серйозних проблем "ринкові заходи можуть виявитися недостатніми". Тоді повинні застосовуватися механізми "оптимального використання газових сховищ і терміналів регазифікації СПГ. Зараз потужність приймальних терміналів СПГ в ЄС близько 200 млрд кубометрів, але вони завантажені лише на 20% - багато постачальників направили обсяги в Азію та Латинську Америку. ЄС може обмежити такі дії європейських компаній. Але обсяг реекспорту СПГ з Європи - всього 5,5 млрд кубометрів в 2013 році.

Читайте такожУ ЄС сподіваються, що Україна і Росія знайдуть рішення по газу до жовтняТакож Рада ЄС пропонує спростити і зробити єдиною процедуру збору заявок на віртуальний реверс трубопровідного газу "для його використання не в сусідніх (один з одним) країнах-членах". Це означає, що, наприклад, Словаччина зможе купити російський за походженням газ в Німеччині та відібрати його з транзитної труби на своїй території без фізичного переміщення обсягів. У разі широкого використання цієї практики "Газпром" змушений буде або вирівнювати ціни на газ для тих країн, яким доступний віртуальний реверс, або прибирати з контрактів гнучкість за обсягами, вводячи 100% take-or-pay.

Загалом же стратегія ЄС полягає у подальшому зниженні споживання трубного палива (насамперед газу) за рахунок переходу на поновлювані джерела і підвищення енергоефективності. При цьому ідея колишнього прем'єра Польщі, а тепер голови Ради ЄС Дональда Туска про створення енергетичного союзу трансформувалася в не настільки радикальні, але більш конкретні пропозиції. Так, Єврокомісія повинна проаналізувати варіанти "добровільного об'єднання покупців газу з метою збільшення їх ринкової сили". Також ЄК повинна "сприяти" переходу до ціноутворення в газових контрактах на основі спотового ринку, а не нафтової прив'язки. При цьому в новому складі ЄК буде створений спеціальний пост віце-президента з енергетичного ринку, який, як передбачається, займе латиш Валдіс Домбровскіс.