Ціни на нафту тримаються нижче позначки $100 за барель - поблизу 16-місячного мінімуму

На світових торгах в середу, 10 вересня, ціни на нафту Brent тримаються нижче $100 за барель - поблизу 16-місячного мінімуму через побоювання за світове споживання, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,18 до $99,34 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,08 до $92,83. В ході торгів у вівторок Brent подешевшала до $99,03 - мінімального внутрішньоденного рівня з 1 травня 2013 року.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96На думку аналітиків, впавши нижче позначки $100, Brent теоретично може опуститися до $95. Попит навіть у США, чия економіка зростає, підвищується слабо, і є побоювання, що світове споживання буде слабшати.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 1,9 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі зниження на 1,1 мільйона, а запаси бензину виросли при прогнозі скорочення.

Читайте такожЄС закликав США почати експорт нафти і газу в Європу11 вересня в Кувейті пройде щорічна нарада міністрів нафтової промисловості країн Перської затоки, на якій, цілком ймовірно, будуть обговорюватися ціни.

США завершують підготовку нових санкцій проти оборонного, енергетичного і фінансового секторів економіки Росії за ескалацію конфлікту в Україні, повідомив Держдепартамент США.

Єврокомісар з торгівлі Карел де Гухт у вівторок закликав США експортувати нафту і газ в Європу, щоб допомогти їй знизити залежність від російського палива.