«Нафтогаз» заплатить майже 15 мільйонів за оцінку своїх активів
Витрати на ці операції здійснюються лише після затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2014 рік
Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» заплатить аудиторській компанії EY (Ernst & Young) 14,8 млн грн за визначення справедливої вартості основних активів.
Про це йдеться в наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 9 вересня 2014 року.
Згідно з документом, оцінці піддаються основні кошти "Нафтогазу", спеціальні дозволи на користування надрами та родовищами нафти і газу, інвестиції у спільну діяльність, і незавершені капітальні інвестиції.
Також в документі зазначається, що витрати на ці операції здійснюються лише після затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2014 рік.
Читайте такожПорошенко дозволив здати ГТС в оренду іноземним компаніям
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
Ernst & Young (EY) - британська аудиторсько-консалтингова компанія, одна з найбільших у світі (входить до «великої четвірки» аудиторських компаній). З 2013 року діє під торговельною маркою EY. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні.