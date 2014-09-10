«Нафтогаз» заплатить майже 15 мільйонів за оцінку своїх активів

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» заплатить аудиторській компанії EY (Ernst & Young) 14,8 млн грн за визначення справедливої вартості основних активів.

Про це йдеться в наказі Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 9 вересня 2014 року.

Згідно з документом, оцінці піддаються основні кошти "Нафтогазу", спеціальні дозволи на користування надрами та родовищами нафти і газу, інвестиції у спільну діяльність, і незавершені капітальні інвестиції.

Також в документі зазначається, що витрати на ці операції здійснюються лише після затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2014 рік.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Ernst & Young (EY) - британська аудиторсько-консалтингова компанія, одна з найбільших у світі (входить до «великої четвірки» аудиторських компаній). З 2013 року діє під торговельною маркою EY. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні.