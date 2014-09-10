Продан розраховує, що до листопада в українських сховищах буде 17,5 млрд кубів газу

Україна, яка з червня 2014 року відключена «Газпромом» від поставок російського газу, розраховує до 1 листопада накопичити в підземних сховищах до 17,5 млрд куб. м палива.

«У нас зараз 16 млрд кубометрів. Я думаю з урахуванням реверсу з території Словаччини ми чекаємо 17,2-17,5 млрд кубометрів на 1 листопада», - сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан перед початком засідання уряду 10 вересня.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

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16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.