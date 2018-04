В України немає договорів з Росією на придбання електроенергії - міністр

«Щодо імпорту електроенергії: у нас є деякий зв'язок із РФ, тому що ми працюємо паралельно. Але жодних договорів на придбання електроенергії у нас немає», - сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан перед засіданням уряду 10 вересня.

Читайте такожУкраїнців попереджають про можливі відключення світла, як у 90-ті рокиРаніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може обмежити постачання електроенергії до України через відключення Києвом електропостачання в Криму.

Довідка УНІАН. Об'єднана енергетична система (ОЕС) України працює синхронно (паралельно) з енергетичними системами Білорусі, Російської Федерації, Молдови, і через «Бурштинський енергоострів» з об'єднаними енергетичними системами країн Західної, Центральної і Східної Європи - колишнього UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) - Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. Це дозволяє експортувати електроенергію як у східному, так і західному напрямах. Україна володіє профіцитним обсягом електроенергії, через що періодично накладаються диспетчерські обмеження для атомних електростанцій.

Між Україною і Росією відсутні комерційні договори на постачання електроенергії. Україна займається лише експортом електроенергії. У різні роки Україна імпортувала електроенергію з РФ під час аварій на ЛЕП чи ТЕС, але це – виняткова ситуація.