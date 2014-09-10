"Газпром" став знижувати постачання газу в Польщу

Польська державна газова компанія PGNiG заявила в середу, 10 вересня, що спостерігає зниження постачання газу від російського "Газпрому" з початку тижня, передає Reuters.

Читайте такожЄС розробляє заходи через можливі перебої з постачанням газу з РосіїУ відповідності з заявою, PGNiG отримала приблизно на 20 відсотків менше законтрактованих обсягів газу в понеділок і на 24 відсотки - у вівторок. Компанія намагається з'ясувати причини скорочення постачання.

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