Україна на тлі припинення поставок газу з РФ запускає 6 нових родовищ

Україна на тлі припинення «Газпромом» поставок російського газу запускає 6 нових нафтогазових родовищ у промислову розробку.

Про це йдеться у відповідних наказах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 4 вересня 2014 року.

Згідно з документами, йдеться про Західно-Старовірівське газоконденсатне родовище, Кобзевське газоконденсатне родовище, Горобцівське газоконденсатне родовище, Євгеніївське газоконденсатне родовище, Дробишівське газоконденсатне родовище і Валюхівське нафтогазоконденсатне родовище.

Всі зазначені родовища розробляються найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

У документах не вказуються прогнозовані обсяги видобутку вуглеводнів на цих родовищах.

Як раніше повідомляв УНІАН, добові втрати природного газу держкомпанії «Укргазвидобування» через безперервні військові дії на Донбасі збільшилися на 42% - до 340 тис. кубометрів.

Згідно з повідомленням «Укргазвидобування», компанія призупинила роботу родовища в селі Щастя Луганської області, що спричинило добові втрати природного газу в розмірі 100 тис. куб. м.

Читайте такожПродан розраховує, що до листопада в українських сховищах буде 17,5 млрд кубів газу

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього газу, що видобувається в Україні.

До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

Видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.