Компанія Ахметова хоче завезти в Україну 600 тис. тонн вугілля з Росії - профспілка

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, в умовах різкого зниження видобутку вугілля на шахтах Донбасу через дії російських озброєних бойовиків, що привело до дефіциту палива для теплоелектростанцій країни, планує завезти 600 тисяч тонн вугілля з Росії.

Про це на прес-конференції повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«ДТЕК планує завезти 600 тисяч тонн вугілля з Росії», - сказав Волинець.

При цьому він зазначив, що не знає точного походження вугілля, яке ДТЕК ввозитиме з Росії.

«Я не знаю, звідки це вугілля, але швидше за все, що його буде поставлено з шахт Ростовської частини Донбасу, які управляються ДТЕКом Ріната Ахметова», - сказав голова профспілки, додавши, що вугілля вже поставляється на Луганську ТЕС.

Водночас Волинець підкреслив, що кожна компанія - імпортер вугілля повинна інформувати уряд і громадськість про обсяги закупівлі імпортного вугілля, його походження і ціну, оскільки вся ця інформація є надзвичайно важливою в умовах дефіциту вугілля в Україні.

Як зазначив голова профспілки, у свою чергу уряд повинен стежити за тим, щоб під час імпорту вугілля не було компаній-«прокладок», створених для відмивання грошей.

Читайте такожНа Луганщині бойовики продовжують грабувати шахти і вивозити з них вугілля

Як повідомляв УНІАН, забезпечити ТЕС українським вугіллям сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт. За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» - антрацити і «Т» - пісне вугілля , що використовується на половині станцій країни.

На початку вересня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що Україна домовилася про поставку 1 млн. тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки.

При цьому раніше Яценюк звинуватив Росію в реалізації плану умисного руйнування українських вугільних шахт з метою забезпечити дефіцит вугілля на теплоелектростанціях, що потягне за собою проблеми з виробництвом електричної енергії і тепла в опалювальний період.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальних фабрики), «Шахта «Білозірська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Також до складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві.