Польща через "Газпром" зупинила поставки газу до України

Польща припинила реверсні поставки газу до України через обмеження, запроваджені російським газовим монополістом компанією "Газпром", повідомив журналістів голова оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

"Сьогодні Російська Федерація почала обмежувати поставки газу до Польської Республіки, щоб розірвати реверс з Польщі, який ми одержуємо. О 14.00 поляки припинили реверс до України, майже 4 млн. кубометрів на добу", - сказав Прокопів.

За його словами, польська сторона попросила 2 дні технічної перерви в поставках газу до України для пошуку необхідного ресурсу у себе на ринку. «Поляки сьогодні заявили («Газпрому» - УНІАН) 11 млн. кубометрів газу на добу, а росіяни підтвердили 7 млн. Тобто «мінус» 4 млн. А 4 млн. – це і є наш реверс», - додав голова "Укртрансгазу".

За даними оператора польської газотранспортної системи Gaz System, за підсумками сьогоднішнього дня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн. кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн. кубометрів.

Читайте такожКремль намагається, щоб у Європи не залишилося газу для постачань в Україну - ЗМІ

З початку поточного місяця через польську ГТС Україна щодоби прокачувала близько 3,8 млн. кубометрів газу, що складає майже максимальні обсяги, які технічно можна прокачати через пункт "Хермановіце".

У серпні Україна через Полещу за контрактом з німецькою RWE Supply&Trading збільшила середньодобове прокачування газу майже до 3,9 млн. кубометрів з 3,6 млн. місяцем раніше.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найперспективнішим маршрутом поставок газу до України є словацький, також відкрито угорський і польський газові маршрути.

Як повідомляв міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, Україна одержує за реверсом 30-32 млн. кубометрів газу на добу, проте цей обсяг може бути збільшено. Зокрема, за реверсом із Словаччини Україна може одержувати близько 27 млн. кубометрів на добу і близько 14 млн. кубометрів з території Польщі та Угорщини.

Український видобуток газу становить 50-55 млн. кубометрів на добу.