Росія хоче прописати для себе «газові гарантії» в асоціації Україна-ЄС

Росія вимагає від України і Європейського Союзу прописати в Угоді про асоціацію гарантії для РФ у сфері торгівлі енергоносіями.

В документі "Пропозиції російської сторони щодо внесення поправок Угоди про асоціацію між ЄС та державами - членами ЄС з одного боку та Україною з іншого боку в цілях мінімізації ризиків, що виникають від набрання чинності зазначеної угоди", який є в розпорядженні ZN.UA російська сторона пропонує доповнити главу 11 Угоди про асоціацію "Питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями".

Статтю 274 Угоди про асоціацію російська сторона бачить із доповненням, виділених жирним : "...Беручи до уваги перспективи подальшої інтеграції ринків енергоносіїв, кожна зі Сторін враховує дані про енергосистеми і потужності іншого Боку [, а також зобов'язання кожної зі Сторін перед третіми сторонами у даній сфері,] під час прийняття програмних документів, що стосуються сценаріїв розвитку попиту і пропозиції, стикувальних вузлів, стратегій в галузі енергетики і планів розвитку інфраструктури".

Крім того, пропонується доповнити Главу 11 Угоди в кінці статтею такого змісту:

"Положення цієї Глави застосовуються без шкоди для договорів у сфері торгівлі енергоносіями між господарюючими суб'єктами Української сторони і господарюючими суб'єктами третіх країн, укладеними до набрання чинності цієї Угоди і до закінчення терміну їх дії".

Нагадаємо, Росія висунула Україні та ЄС свій список змін в Угоду про асоціацію. Серед іншого, документ передбачає виключення з взаємної лібералізації торгівлі України з ЄС близько 20% товарів, а також прописати угоду таким чином, щоб вона дозволяла надалі інтегрувати Україну в Митний союз.

Відзначимо, в "Нафтогазі" сподіваються, що Угода з ЄС дозволить Україні захиститися від "Південного потоку".

Раніше повідомлялося, що переговори щодо газу Україна-ЄС-РФ заплановані на 16 вересня.