Запропоноване росіянами Україні дешеве вугілля могло бути вкрадене на Донбасі

Російські бізнесмени готові продавати вугілля Україні в необмежених кількостях за ціною 64 дол. за тонну, серед яких може бути і вкрадене проросійськими бойовиками вугілля з шахт Донбасу.

Про це на прес-конференції заявив екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

«Буквально вчора на мене виходили росіяни, які готові з Ростова вантажити дешеве вугілля», - сказав Кучеренко.

При цьому на уточнююче запитання журналістів про те, чи можуть ці бізнесмени пропонувати вугілля, яке проросійські бойовики вкрали з шахт Донбасу, екс-міністр ЖКГ відповів, що цілком можливо.

«Може бути що завгодно. Вугілля - це ж ринковий товар», - сказав Кучеренко, додавши, що бойовики вивозять все, а не лише вугілля.

За його словами, якісь російські бізнесмени готові вантажити скільки завгодно вугілля Україні, а його ціна становитиме 64 дол. за тонну на завантаженому судні. При цьому він підкреслив, що Україні не потрібно приймати цю пропозицію.

«З ними не можна принципово укладати ці контракти, тому що у будь-який момент можна стати їх заручником», - резюмував екс-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець раніше повідомляв, що озброєні проросійські бойовики автомобільними колонами вивозять вугілля з деяких шахт Луганської й Донецької областей до Росії.

За його словами, це відбувається тому, що деякі шахти навіть в умовах бойових дій продовжують видобувати вугілля, воно збагачується, а вивезти його можливості немає. Таким чином, воно накопичується на складах і стає предметом наживи для російських бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на Донбасі орудують бойовики, що озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької та Луганської областей.

24 серпня Росія почала відкрите введення своїх військ на територію України. За оприлюдненими даними РНБО, на початку вересня на Донбасі діяло щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. осіб.