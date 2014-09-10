Україна отримує газ зі Словаччини по $330

Ціна газу, газу, який Україна імпортує за реверсним маршрутом зі Словаччини, становить близько 320-330 дол. за тисячу кубометрів, повідомив журналістам голова оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

«Ми зі Словаччини одержуємо газ по 320-330 дол. за тисячу кубометрів», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював у робочому режимі. У перший тиждень роботи словацького маршруту Україна імпортувала по ньому 170 млн. кубометрів природного газу.

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За інформацією міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, Україна може одержувати за реверсом зі Словаччини близько 27 млн. кубометрів на добу.