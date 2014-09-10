«Нафтогаз» готовий дати газ «Київенерго», якщо Ахметов погасить борг

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» готовий відновити газопостачання компанії «Київенерго», підконтрольної бізнесменові Рінату Ахметову, в разі погашення нагромадженої підприємством заборгованості за спожитий газ.

«Нафтогаз» висловлює готовність відновити газопостачання також для «Київенерго» за умови вжиття дієвих заходів для погашення заборгованості, нагромадженої підприємством», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу», переданому УНІАН.

У компанії повідомили, що на 9 вересня заборгованість «Київенерго» становить 1,73 млрд грн, або майже 9% загальної заборгованості суб'єктів господарювання перед «Нафтогазом». Ця заборгованість була нагромаджена «Київенерго» з 2011 року, а більша її частина сформувалася в 2013-2014 роках.

Згідно з повідомленням «Нафтогазу», населення, яке є найбільшим споживачем послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання (близько 80% споживання), розплачується за рахунками вчасно і практично в повному обсязі. Зокрема, за даними компанії, в 2014 році «Київенерго» отримало 1,22 млрд грн від населення та 0,79 млрд грн від держави у вигляді компенсації різниці в тарифах та відшкодування пільг і субсидій. При цьому за поточний рік «Нафтогаз» отримав від «Київенерго» тільки 0,79 млрд грн оплати за надані послуги.

«Нафтогаз» не отримав жодної частини коштів, перерахованих киянами за опалення та гаряче водопостачання цього року. Створюється враження, що «Київенерго» використовувало газ для виробництва теплової енергії, отримало оплату від споживачів, але не розрахувалося за спожитий газ», - зазначили в «Нафтогазі».

Також у компанії повідомили, що «Нафтогаз» через значну заборгованість змушений був відключити газопостачання не тільки «Київенерго», а й деяким іншим боржникам, частина яких вже погасили заборгованість.

«Ряд підприємств теплоенергетики Києва, які мають прямі договори з «Нафтогазом», здійснили погашення заборгованості за спожитий газ (зокрема, ТОВ «Ковальська-Житлосервіс», «КП «Керуюча дирекція Шевченківського району»). Зараз газопостачання для цих споживачів повністю відновлено», - повідомили в компанії.

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У «Нафтогазі» нагадали, що Кабмін 9 липня 2014 року ухвалив постанову, згідно з якою повноваження із затвердження розподілу обсягів природного газу в розрізі газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних і газодобувних підприємств для потреб бюджетних установ, теплогенеруючих та теплопостачальних організацій та ін. суб'єктів господарювання Києва надані голові Київської міської державної адміністрації.

«Відсутність пропозицій з розподілу газу від КМДА може істотно ускладнити підготовку і початок опалювального сезону в столиці. Станом на 9 вересні відповідних пропозицій від Київської міської державної адміністрації на адресу «Нафтогазу» не надходило», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Нафтогаз» звинуватив «Київенерго» в небажанні погашати борги за спожитий природний газ, внаслідок чого у частини споживачів Києва вже кілька місяців відсутнє гаряче водопостачання.

За даними «Київенерго», через обмеження в газопостачанні в Києві без гарячого водопостачання залишаються 4984 споживачі, що становить 31,9% загальної кількості споживачів, яким компанія надає послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

У сформованій ситуації «Київенерго» звинувачує уряд України, посилаючись на рішення Кабінету міністрів про обмеження газопостачання для економії природного газу та проведення «Київенерго» в тепловому господарстві в міжопалювальний період різних видів технічних робіт для стабільного проходження опалювального сезону 2014-2015 років.