У Москві запевняють, що не знижували поставки газу до Польщі

"Газпром" спростовує інформацію про зниження поставок газу до Польщі, заявляючи, що вони залишаються на звичайному рівні, сказав Reuters офіційний представник концерну Сергій Купріянов.

"Повідомлення інформаційних агентств про зниження обсягу постачань газу "Газпромом" на адресу польської компанії PGNiG некоректні. У даний час до Польщі поставляється точно такий самий обсяг газу, як і в попередні дні - 23 мільйони кубометрів на добу", - сказав Купріянов.

Він додав, що постачання газу за всіма напрямами здійснюються, "виходячи з наявних на даний момент ресурсів для експорту і триваючого закачування до підземних сховищ газу на території Російської Федерації".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польська нафтогазова компанія PGNiG заявила про скорочення постачань російського газу до Польщі, зазначивши, що в понеділок отримала приблизно на 20% менше газу, ніж законтрактувала, а у вівторок - на 24% менше.

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В «Укртрансгазі» зазначили, що Польща припинила реверсні поставки газу в Україну через обмеження, введені російським монополістом компанією "Газпром". За даними «Укртрансгазу», польська сторона попросила 2 дня технічної перерви у постачанні газу до України для пошуку необхідного ресурсу в себе на ринку.

Поза тим, оператор польської газотранспортної системи Gaz System повідомив, що за підсумками сьогоднішнього дня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн кубометрів.