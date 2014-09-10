Обсяги поставок російського газу до Словаччини не знизилися

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream не зафіксувала скорочення поставок російського газу до Словаччини, що поставляється через територію України, повідомила прес-служба компанії.

"Станом на сьогоднішній ранок Eustream не зафіксував падіння тиску та обсягів поставок газу, транспортованого зі сходу до Європейського Союзу через станцію Велке Капушани на кордоні з Україною", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польська нафтогазова компанія PGNiG заявила про скорочення постачань російського газу до Польщі, зазначивши, що в понеділок отримала приблизно на 20% менше газу, ніж законтрактувала, а у вівторок - на 24% менше.

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В «Укртрансгазі» зазначили, що Польща припинила реверсні поставки газу в Україну через обмеження, введені російським монополістом компанією "Газпром". За даними «Укртрансгазу», польська сторона попросила 2 дня технічної перерви у постачанні газу до України для пошуку необхідного ресурсу в себе на ринку.

Поза тим, оператор польської газотранспортної системи Gaz System повідомив, що за підсумками сьогоднішнього дня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн кубометрів.

Пізніше "Газпром" заявив, що не знижував поставок газу до Польщі, зазначивши, що вони залишаються на звичайному рівні.