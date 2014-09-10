«Енергоатом» заявляє про обшук в компанії з метою зриву постачань урану зі Східного ГЗК

В офісі оператора всіх діючих атомних електростанцій України – НАЕК «Енергоатом» 9 вересня слідчі провели обшук і вилучення частини документів з метою зриву контракту на постачання вітчизняного урану зі Східного гірничо-збагачувального комбінату за програмою імпортозаміщення, повідомляють у прес-службі «Енергоатома».

Згідно з повідомленням, 9 вересня приблизно о 9:15 до офісу «Енергоатома» по вулиці Ветрова, 3 прибуло близько 25 співробітників Генеральної прокуратури України і Головного управління з боротьби із організованою злочинністю.

Підставою для процесуальних дій стала постанова Печерського районного суду Києва про проведення обшуку в приміщеннях компанії за вказаною адресою.

У матеріалі досудового розслідування говориться, що впродовж 2012-2014 років посадовці НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем,з метою незаконного збагачення, забезпечили ряду компаній перемогу в процедурах закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму більш як 318 млн. грн, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам закону про держзакупівлі й не були економічно вигідними для підприємства.

За даними слідства, була зафіксована попередня змова з посадовцями компаній «Кабельтехпостач», «Уніс центр», «Південенергострой», «Тета Груп», «Андромеда-Х», «ПКП «Промторг», «Холдингова компанія «Центрпроект», «Глобалтехнотрейд», «Бау-проф» і держпідприємства Всеукраїнської громадської організації онкоінвалидів «Фаворит-Плюс» (ДП «Фаворит-Плюс»).

У постанові суду також наголошується на необхідності надання «Енергоатомом» низки документів, що стосуються господарських взаємин із вищезгаданими комерційними структурами.

Водночас прес-служба відзначає, що приводом для кримінального переслідування стало те, що зазначені компанії перерахували кошти в сумі понад 166 млн. грн на розрахункові рахунки ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності. Але, за практикою, що склалася у правоохоронних органах, провадження порушується за фактом зловживань в «Енергоатомі», хоча в даний час жодних доказів цього правоохоронці не мають.

«У компанії вилучається купа документів і матеріалів, якими надалі шантажують контрагентів. Жодна справа не доведена до суду. Чому? Питання риторичне...», - наголосили в компанії.

Прес-служба повідомляє, що слідчі почали обшук з кабінету президента компанії, хоча правоохоронців попередили, що в його кабінеті документів, зазначених в постанові суду, немає. Також головному слідчому було надано лист, адресований Генпрокуратурі від 20 серпня, в якому компанія повідомляла про фактичне виконання постанови про допущення до ознайомлення з необхідними документами.

«Тобто за запитом було зібрано весь масив необхідних документів, які чекали правоохоронців у окремому приміщенні НАЕК «Енергоатом», - відзначили у прес-службі.

У компанії повідомляють, що показовий обшук записувався на відео. При його проведенні слідчих цікавили документи, не зазначені в постанові суду, а також вони провели огляд порожнього сейфа. При цьому були знайдені та вилучені презентаційні матеріали «Харківського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту «Енергопроект», який не зазначений в постанові.

«Більш того, не було в постановах суду й мови про інше підприємство, яке дуже цікавило «групу підтримки» керівника слідчої групи - ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», - відзначили у прес-службі.

У компанії повідомили, що обшуки в інших кабінетах проводилися з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу. Наприклад, слідчих цікавили перш за все сейфи і документи про співпрацю з державним підприємством СхідГЗК, щодо всього іншого проводився лише поверхневий огляд.

У повідомленні відзначається, що зазначені дії на цілий день паралізували роботу компанії. При цьому в «Енергоатомі» не збираються перешкоджати належному виконанню правоохоронними органами своїх повноважень, проте необхідно перевірити законність дій слідчих, що організували «показове шоу в кращих традиціях часів дореволюційної України», вважають в компанії.

«Зараз юристи «Енергоатома» готують заяву до силових органів, у чиї повноваження входить відрізнити шоуменів від диверсантів, адже за чиїм би замовленням не робився цей обшук, «користь» від таких дій очевидна. І це користь не українській державі», - відзначили у прес-службі.

У повідомленні наводяться слова президента компанії Юрія Недашковського, який назвав дії слідчих «російським замовленням».

«Метою замовлення є зрив контракту зі СхідГЗК на постачання вітчизняного урану для його подальшого використання як складової ядерного палива в рамках імпортозаміщення», - цитує Недашковського прес-служба «Енергоатома».

При цьому він відзначив, що законопроект із врегулювання даного питання, який було негайно розроблено «Енергоатомом» на доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, вже кілька місяців лежить без руху в чиновницьких кабінетах.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води) – єдине в Україні й найбільше в Європі підприємство з видобутку і переробки уранової руди. За даними МАГАТЕ, СхідГЗК випускає 3,3% світового обсягу урану.