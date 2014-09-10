Польща підтвердила, що зупинила поставки газу до України через "Газпром"

Оператор польської газотранспортної системи компанія Gaz System у середу підтвердила, що була змушена припинити поставки газу з Європейського союзу в Україну через зменшення постачань російського палива в Польщу "Газпромом".

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відповідаючи на запит агентства.

"Поки що через необхідність змін руху в газотранспортній системі, котрі ми були змушені зробити через обмеження поставок із східного напрямку, є необхідним тимчасове припинення реалізації послуги з транспортування на пункті "Хермановіце" в напрямку України", - зазначила прес-служба.

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У Gaz system не уточнили, чи дійсно припинені від сьогодні з обіду поставки в Україну можуть бути відновлені за 2 дні, як повідомив сьогодні представник "Укртрансгазу".

Раніше сьогодні польська PGNIG повідомила, що "Газпром" з понеділка почав поставляти їй менші обсяги газу, ніж передбачено чинним контрактом між сторонами. Вчора компанія отримала на 24% менше палива, ніж мала б, а позавчора - на близько 20% менше.

Прес-секретар PGNIG Дорота Гаєвська сказала УНІАН, що компанія серйозно занепокоєна зменшенням газових поставок з Росії, й що "Газпром" досі не пояснив мотиви свого рішення.

Вчора британська Financial Times написала, що "Газпром" планує обмежувати поставки газу своїм споживачам в Європейському союзі для того, аби змусити їх відмовитись від реверсних поставок палива Україні, котрій російський газовий монополіст повністю припинив поставляти газ з половини червня цього року. Україна намагається компенсувати недобір російського газу власне завдяки поставкам з ЄС. Глава "Газпрому" заявляв про нелегальність таких прокачок та називав їх "наполовину аферою", оскільки компанії з ЄС поставляють українцям раніше закуплений у Росії газ.

Як повідомляв УНІАН, в «Укртрансгазі» сьогодні зазначили, що Польща припинила реверсні поставки газу в Україну через обмеження, введені російським монополістом компанією "Газпром". За даними «Укртрансгазу», польська сторона попросила 2 дня технічної перерви у постачанні газу до України для пошуку необхідного ресурсу в себе на ринку.

Поза тим, оператор польської газотранспортної системи Gaz System повідомив, що за підсумками сьогоднішнього дня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн кубометрів.

Пізніше "Газпром" заявив, що не знижував поставок газу до Польщі, зазначивши, що вони залишаються на звичайному рівні.

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Довідка УНІАН. Польща стала першою країною з Європейського союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсному режимі, але водночас вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Найбільше палива Україна з вересня цього року може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щорічно. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Представники української влади заявляють, що Україні виходить дешевше купити російський газ у партнерів з Європейського союзу, ніж безпосередньо у "Газпрому", котрий з 2 кварталу цього року збільшив ціну газу для українців майже удвічі - до 485 доларів за тисячу кубометрів.