«Газпром» зробив угорський реверс невигідним для України

Російському газовому монополісту «Газпрому» вдалося штучно підвищити ціни на газ для Угорщини, що автоматично зробило невигідним використання реверсного маршруту поставок газу з Угорщини до України, повідомив журналістам голова оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

«Угорщина сьогодні завантажена мало. Там попрацювали росіяни. Вони створили штучно ситуацію з ціною газу на ринку Угорщини, він (коштує - УНІАН) близько 400 дол. (за тисячу кубометрів). Він для нас дуже дорогий», - сказав Прокопів.

При цьому, кажучи про те, яким чином ціна була збільшена, голова «Укртрансгазу» відзначив: «За рахунок транспортних надбавок. У «Газпрому» є багато шляхів для цього».

Україна впродовж більш як 3 місяців не може довести добові обсяги поставок природного газу з Угорщини до максимально можливих 16 млн. кубометрів. У середньому обсяг добового експорту газу з Угорщини до України становить від 3 до 5 млн. кубометрів.

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Раніше Прокопів відзначав, що ціна словацького газу для України становить 320-330 дол. за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький. Також для України технічно відкриті угорський і польський газові маршрути. Проте 10 вересня польська сторона повідомила про призупинення реверсу через зниження обсягів постачання газу з боку «Газпрому».