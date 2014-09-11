Росія тестує на Польщі можливість газового шантажу Європи - аналітик

Російська Федерація зменшенням обсягів поставок газу до Польщі намагається шантажувати Європейський Союз, котрий планує запровадити нові санкції стосовно РФ через продовження її агресію проти України.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт польського Інституту енергетичних досліджень (ISP) Павел Поправа, коментуючи оприлюднену сьогодні інформацію про те, що "Газпром" з 8 вересня обмежив поставки газу для польського PGNIG.

"Найвірогідніше, це пов'язано з поточною дискусією про нові санкції Європейського Союзу", - сказав експерт.

Він звернув увагу, що «Газпром» вперше обмежив транзит палива не лише через Україну, яку він періодично звинувачував у відборі транзитного газу, але й через Білорусь.

За словами Поправи, це поставило під загрозу не лише держави Східної Європи, котрі найбільше постраждали під час двох попередніх «газових воєн» України та Росії у 2006 та 2009 роках, але також Німеччину, яка через ямальський газопровід щорічно отримує близько 30 млрд кубометрів газу.

"У цій ситуації уся відповідальність за припинення поставок лежить на російських стороні", - зазначив він.

Поправа висловив сподівання, що держави Європейського Союзу не піддадуться на шантаж РФ. За його словами, якщо вони відреагують на цей шантаж, то Росія може продовжити діяти подібним чином.

"Це найгірше, що можна було б зробити", - сказав експерт.

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Водночас Поправа визнав, що частина країн, серед яких Словаччина та Угорщина, можуть під тиском росіян відмовитись від реверсних поставок газу в Україну.

Експерт також зауважив, що Росія обмеженням поставок газу до Польщі може намагатись заблокувати реверс газу з ЄС до України, але додав, що польська газотранспортна система має найменші можливості для реверсу: до 1,5 млрд кубометрів газу на рік, в той час як Угорщина та Словаччина 4 та 10 млрд кубометрів відповідно.

Поправа не виключив, що поставки газу до Польщі могли зменшити через технічні причини, але назвав це найменш правдоподібною версією.

Раніше сьогодні польська нафтогазова компанія PGNIG повідомила про зменшення з початку цього тижня поставок російського газу до Польщі, зазначивши, що досі не отримала від "Газпрому" пояснень з цього приводу.

Представники 28-ми держав Європейського Союзу на початку цього тижня затвердили новий пакет економічних санкцій проти Росії через подальшу агресію проти України, але поки не ввели їх у дію. Представники ЄС натякають, що можуть відмовитись від введення додаткових санкцій, якщо буде дотримане оголошене наприкінці минулого тижня перемир'я між українськими військовими та проросійськими бойовиками на Донбасі.

9 вересня британська газета Financial Times написала, що "Газпром" планує обмежувати поставки газу своїм споживачам в Євросоюзі, аби змусити їх відмовитись від реверсних поставок палива Україні, котрій російський газовий монополіст повністю припинив поставляти газ з середини червня цього року та яка завдяки реверсним поставкам мала намір частково компенсувати недобір газу з РФ.