«Лукойл» хоче купити у «Транснафти» трубопровід, що йде через Україну

Російський «Лукойл» придбає у «Транснафти» компанію ДП «Прикарпатзахідтранс», це випливає з листа президента нафтової компанії Вагіта Алекперова на ім'я президента РФ Володимира Путіна, пишуть «Ведомости» з посиланням на документ.

«Прикарпатзахідтранс» - українська структура «Транснафти», якій належать ділянки нафтопроводів Самара - Західний і Грозний - Армавір - Трудова, що проходять по території України. Путін поставив на листі резолюцію «згоден» і розписав його віце-прем'єру Аркадію Дворковичу і президенту «Транснафти» Миколі Токарєву.

Читайте такожМеркель виступила в підтримку нових санкцій проти РосіїПредставник «Транснафти» адресував запитання «Лукойлу», бо, за його словами, це ініціатива нафтової компанії. Представники «Лукойлу», віце-прем'єр Аркадій Дворкович, Міненерго від коментарів відмовилися.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96Після купівлі «Прикарпатзахідтранса» зарубіжною «дочкою» «Лукойлу» трубопроводи будуть передані російсько-європейському консорціуму, який забезпечить його завантаження та експлуатацію, йдеться в листі. В цьому консорціумі контроль залишиться у «Лукойла». Труба потрібна компанії, щоб гарантувати прокачування дизпалива на європейські ринки, говорить федеральний чиновник, знайомий з цією ініціативою. «Лукойл» довго працював в Україні, а в 2013 р. продав Одеський НПЗ, у серпні повідомив про продаж мережі АЗС і нафтобаз в Україні австрійській AMIC Energy Management.

Читайте такожЄС закликав США почати експорт нафти і газу в ЄвропуХто ще може увійти в проект, співрозмовник не говорить. Це - предмет переговорів. Директор Small Letters Віталій Крюков вважає, що в консорціум можуть увійти російські компанії, що не потрапили під західні санкції. Дизпаливо по трубопроводах «Прикарпатзахідтранса» експортувала «Башнафта». Її представник відмовився від коментарів. Представники «Роснефти», «Газпром нефти» не відповіли на запити.

На внутрішній ринок України «Прикарпатзахідтранс» (загальна протяжність труб - 1433 км) постачав близько 0,8 млн т палива в рік, ще стільки ж в Угорщину. Зараз обсяги різко скоротилися - у липні по території України було прокачано 50 000 т дизпалива. Підприємство може коштувати менше $150 млн.

З 2011 р. Україна через суд намагається домогтися визнання права власності на трубопроводи «Прикарпатзахідтранса» за собою.