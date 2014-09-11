Нові санкції повністю заборонять нафтовим компаніям Заходу співпрацю з Росією

Нові санкції США і ЄС, які Захід може запровадити вже 11 вересня, передбачають подальше обмеження співпраці з Росією у сфері видобутку нафти, повідомляє Bloomberg.

Читайте такожВступ в силу нових санкцій ЄС пригальмувала Фінляндія - ЗМІНагадаємо, Комітет постійних представників ЄС (COREPER), який у середу, 10 вересня, повинен був дати оцінку ситуації в східній Україні на предмет введення в дію другого етапу економічних санкцій проти Росії, продовжить свою роботу у четвер, 11 вересня.

Читайте такожПорошенко підписав закон про санкціїВідповідно до нових санкцій, американській Exxon Mobil Corporation і британській BP, як і всім західним енергокомпаніям, буде заборонено співпрацю з Росією в пошуках нафтових родовищ та їх розробці.

Крім того, новий пакет санкцій ЄС введе заборону на обмін енергетичними технологіями та надання послуг у цій сфері. У разі застосування з боку ЄС таких заборон, США також виступлять із подібним списком обмежувальних заходів.