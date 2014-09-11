Чистий прибуток "Газпрому" за перший квартал упав на 41%

Чистий прибуток "Газпрому", що відноситься до акціонерів компанії, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротився в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним показником роком раніше на 41% до 223,007 млрд рублів, передає ПРАЙМ.

Читайте такожРосія тестує на Польщі можливість газового шантажу Європи - аналітикВиручка "Газпрому" за звітний період при цьому зросла на 6,7% і досягла 1,559 трлн рублів.

Читайте такожЄС розробляє заходи через можливі перебої з постачанням газу з РосіїОпераційні витрати компанії зросли на 14,7% до 1,09 трлн рублів. Прибуток "Газпрому" до оподаткування склав 317,95 млрд рублів проти 489,919 трлн рублів у січні-березні 2013 року.

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