Голова МЗС Польщі поки що не бачить причин для паніки через обмеження поставок російського газу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поки що не бачить причин для паніки через обмеження з початку цього тижня поставок російського газу польській компанії PGNIG.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Сікорський заявив в інтерв'ю польському TVN24 Biznes i Swiat у середу увечері.

"Поки що я б не панікував. До мене не дійшло жодних сигналів, що це могло бути мотивоване політичними чи навіть економічними причинами", - сказав міністр.

За словами Сікорського, "Газпром" спростував повідомлення про зменшення поставок. Міністр не виключив, що насправді це могло статися через технічні причини.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня польська нафтогазова компанія PGNIG повідомила, що російський "Газпром" з 8 вересня зменшив поставки газу до Польщі, не пояснивши причин.

Компанія зазначила, що 10 вересня отримала на 24% менше газу, ніж замовляла, а днем раніше - на 20%.

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Раніше британська Financial Times написала, що Росія планує обмежити поставки газу в країни Європейського Союзу, аби заблокувати реверс газу в Україну, якій він повністю припинив поставки у червні через суперечки навколо ціни та борги за вже поставлений газ. Україна планувала компенсувати частину російського газу за рахунок газу з ЄС і заявляла, що такий газ коштує їй значно дешевше, ніж запропонована "Газпромом" з другого кварталу цього року ціна у близько 485 доларів за тисячу кубометрів.