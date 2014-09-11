Обвал на ринку нафти триває через геополітичні ризики

На світових торгах у четвер, 11 вересня, ціни на нафту Brent залишаються нижче $100 за барель на тлі стабільних поставок на світовий ринок при слабкому попиті, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,10 до $97,94 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,10 до $91,57. В ході торгів у середу Brent подешевшала до $97,60 - мінімального внутрішньоденного рівня з 18 квітня 2013 року. З початку тижня обидва еталони втратили 2-3%.

Читайте такожНові санкції повністю заборонять нафтовим компаніям Заходу співпрацю з РосієюПрезидент США Барак Обама повідомив, що дав дозвіл на повітряні удари по Сирії і відправку додаткових американських радників в Ірак.

Як відзначають аналітики, інвестори побоюються несподіваних наслідків ескалації, включаючи ймовірність агресивної відповіді ісламістів. Геополітичні ризики зберігаються, і розвиток ситуації не віщує нічого доброго.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96ОПЕК знизила прогнози попиту на нафту в цьому і наступному роках, зазначивши, що при збереженні поточного обсягу видобутку картелю у 2015 році на ринку утвориться надлишок понад 1 мільйон барелів.

Запаси бензину та дистилятів у США значно зросли минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, набагато перевершивши прогнози аналітиків.

Експерти вважають, що дуже скоро - протягом місяця-двох - ціна нафти опуститься нижче $85 за барель.

Читайте такожУкраїна збирається закуповувати азербайджанську нафтуЛівія планує підвищити видобуток до 1 мільйона барелів на добу в жовтні, повідомив прем'єр-міністр Абдулла аль-Тінні.

ЄС 11 вересня може прийняти рішення щодо введення в дію нового пакету санкцій проти Росії. Аналогічні обмежувальні заходи готують і США.