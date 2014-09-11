«Енергоатом» приєднався до розробки «Зеленої книги із захисту критичної інфраструктури в Україні»

Представник дирекції з фізичного захисту та спеціальної безпеки (ДФЗСБ) Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» взяв участь у міжнародній експертній нараді з питань розробки «Зеленої книги із захисту критичної інфраструктури в Україні», йдеться в повідомленні компанії.

Захід відбувся у приміщенні Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Згідно прес-релізу «Енергоатому», в нараді взяли участь представники офісу зв'язку НАТО в Україні, аташе з питань оборони і безпеки посольств Литовської Республіки, Румунії, Словацької Республіки, Австрії, Польщі, Німеччини, Болгарії, а також експерти й фахівці з питань забезпечення безпеки державних і правоохоронних органів влади, державних підприємств, наукових установ України.

Під час зустрічі були розглянуті питання захисту підприємств і об'єктів критичної інфраструктури і проект структури «Зеленої книги із захисту критичної інфраструктури в Україні».

Із доповіддю про європейський досвід захисту критичної інфраструктури виступив експерт Центру управління безпекою і обороною (Болгарія) В. Ратчев.

Наприкінці зустрічі відбулося спільне обговорення структури проекту «Зеленої книги...» та розглянуто пропозиції з її розробки.

«За ініціативи інституту, Уряд України вніс у проект Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2014 рік розробку зазначеної книги. Разом з тим було запропоновано створити робочу групу для підготовки «Зеленої книги...», до складу якої запрошені представники Мінпаливенерго та ДП «НАЕК «Енергоатом», - йдеться в повідомленні НАЕК.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.