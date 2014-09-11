Росія не знижує постачання газу до Словаччини

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream не зафіксувала скорочення поставок російського газу до Словаччини, що поставляється через територію України, повідомила прес-служба компанії.

"Станом на сьогоднішній ранок Eustream не зафіксував падіння тиску та обсягів поставок газу, транспортованого зі сходу до Європейського Союзу через станцію Велке Капушани на кордоні з Україною", - зазначено в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, учора польська нафтогазова компанія PGNiG заявила про скорочення поставок російського газу до Польщі, зазначивши, що в понеділок отримала приблизно на 20% менше газу, ніж законтрактувала, а у вівторок - на 24% менше.