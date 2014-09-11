Україна, Росія і ЄС знову спробують домовитися про газ 20 вересня Берліні
13:43, 11 вересня 2014Енергетика
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Україна, Росія та ЄС постараються вирішити спірні газові питання
Фото УНИАН
Тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня у Берліні.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнрета Еттінгера Марлене Холзнер.
„Я рада оголосити, що у нас є дата для тристоронньої зустрічі між російськими партнерами, українськими партнерами та нами – це 20 вересня у Берліні”, - сказала вона.
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