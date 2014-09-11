Україна, Росія і ЄС знову спробують домовитися про газ 20 вересня Берліні

Тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня у Берліні.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнрета Еттінгера Марлене Холзнер.

„Я рада оголосити, що у нас є дата для тристоронньої зустрічі між російськими партнерами, українськими партнерами та нами – це 20 вересня у Берліні”, - сказала вона.

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