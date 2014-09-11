"Газпром" скоротив постачання газу до Польщі ще на 45%

Російський газовий монополіст "Газпром" вчора скоротив поставки газу до Польщі ще на 45% і досі не пояснив польській стороні причину такого рішення, повідомила у четвер, 11 вересня, прес-служба польський компанії PGNIG, яка експортує російський газ до Польщі.

Сьогодні польська PGNIG провела засідання кризового штабу у зв'язку з обмеженням поставок з Російської Федерації, який є основним постачальником блакитного палива до країни.

"Поставки природного газу в рамках ямальського контракту у пунктах Дроздовичі (Україна), Кондратки (Білорусь) і Високе (Білорусь) далі не реалізовуються, згідно з поданими компанією заявками. Дефіцит 10 вересня становив близько 45%", - відзначила прес-служба.

Раніше компанія PGNIG повідомила, що 9 вересня одержала на 24% менше замовленого об'єму газу, а 8 вересня - на 20% менше.

Згідно з повідомленням, PGNIG не замовляла максимальних об'ємів газу, що дозволяє їй чинний контракт. Для того щоб компенсувати дефіцит палива, компанія почала закачувати газ через інші пункти на своєму західному і південному кордоні, зокрема, з Німеччини і Чехії.

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"PGNiG досі не одержала жодної інформації від "Газпрому" про причини обмеження газових поставок до Польщі", - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, в «Укртрансгазі» 10 вересня зазначили, що Польща припинила реверсні поставки газу в Україну через обмеження, введені російським монополістом компанією "Газпром". За даними «Укртрансгазу», польська сторона попросила 2 дня технічної перерви у постачанні газу до України для пошуку необхідного ресурсу в себе на ринку.

Поза тим, оператор польської газотранспортної системи Gaz System повідомив, що за підсумками 10 вересня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн кубометрів.

Пізніше "Газпром" заявив, що не знижував поставок газу до Польщі, зазначивши, що вони залишаються на звичайному рівні.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною з Європейського союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсному режимі, але водночас вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Найбільше палива Україна з вересня цього року може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щорічно. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Представники української влади заявляють, що Україні виходить дешевше купити російський газ у партнерів з Європейського союзу, ніж безпосередньо у "Газпрому", котрий з 2 кварталу цього року збільшив ціну газу для українців майже удвічі - до 485 доларів за тисячу кубометрів.