Бойовики заблокували постачання вугілля українським споживачам та вивозять його до Росії
По кожному подібному фактом Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування.
Терористи «ЛНР» заблокували поставки вугілля до українських споживачів та вивозять його до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Терористи «ЛНР» заблокували поставки вугілля підприємств «Луганськвугілля», «Донбасантрацит», «Антрацит», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» до українських споживачів та вивозять вугілля до Росії», - заявив він.
«Зазначені дії становлять склади злочинів «грабіж», «контрабанда» та «перешкоджання законній господарській діяльності». За кожним таким фактом Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування», - додав Лисенко.