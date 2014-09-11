«Газпром» скоротив постачання газу до Словаччини

Російський газовий монополіст "Газпром" цього тижня також скоротив постачання палива до Словаччини, яка вчора, 10 вересня, другий день підряд зафіксувала зниження на близько 10%.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар словацької національної компанії SPP (аналог українського "Нафтогазу" - УНІАН) Петер Беднар, відповідаючи на запит агентства.

"Також сьогодні SPP зафіксувала незначне зниження газових постачань на рівні близько 10%", - відзначив він.

Беднар наголосив, що це скорочення не вплинуло на постачання палива клієнтам компанії, відмовившись прокоментувати повідомлення оператора словацької газотранспортної системи Eustream про стабільні постачання.

Раніше сьогодні Eustream повідомляв, що компанія одержує російський газ, який прокачується через територію України, в повному обсягу.

Інформоване джерело сказало агентству, що різниця в даних SPP і Eustream виникає через те, що перша компанія подає інформацію на базі заявки, яку вона подає "Газпрому" за кількістю газу, який хоче прокачати, і реального обсягу, який російська компанія погоджується поставити.

Друга компанія одержує узгоджені з "Газпромом" дані від SPP, скільки має бути прокачано, і порівнює їх з тими, скільки реально було поставлено.

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Як повідомляв УНІАН, учора польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - постачань газу до Польщі. За її даними, 10 вересня польська компанія одержала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопостачання були на рівні 24 і 20%.

Про зниження постачань газу з Росії заявив також німецький E.On.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні постачання газу з ЄС до України. У червні Росія повністю припинила постачання газу українцям, які, завдяки постачанням, головним чином, із Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіли компенсувати частину виниклого газового дефіциту.