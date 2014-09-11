На Харківщині через брак вугілля зупинилася Зміївська ТЕС

У Харківській області у зв'язку із нестачею вугілля Зміївська ТЕС припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомили УНІАН в енергогенеруючій компаній ПАТ «Центренерго», яка управляє Зміївською ТЕС.

За даними компанії, за узгодженням із системним оператором припиняється виробництво електричної енергії на Зміївській ТЕС із 11 вересня по 1 жовтня 2014 року.

«У вказаний період проводитиметься накопичення складських запасів палива для сталої роботи упродовж осінньо-зимового періоду 2014-2015 років. На даний момент йде пошук шляхів диверсифікації постачальників енергетичного палива, включаючи зарубіжних (ПАР, Бразилія, Чилі й ін.)», - йдеться у повідомленні «Центренерго».

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У компанії зазначили, що зупинка ТЕС має тимчасовий характер, тому скорочення персоналу не буде. При цьому розроблено заходи, спрямовані на збереження працюючого персоналу в період скорочення відпуску електроенергії і товарної продукції.

«Під час зупинки ТЕС і перебування її у резерві будуть проведені всі технічні заходи із збереження працюючого і резервного устаткування енергоблоків і підрозділів, які забезпечують життєдіяльність ТЕС. Крім того, проводитимуться ремонтні роботи відповідно до графіка», - повідомили у компанії.

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В умовах повної зупинки станції витрати на підтримку її життєздатності, т. з. умовно-постійні витрати, формуватимуться у вигляді витрат на оплату праці, витрат електроенергії на власні потреби ТЕС, витрат на ремонтні матеріали тощо. З метою компенсації цих витрат на період накопичення вугілля керівництво компанії звернулося до Міністерства енергетики і вугільної промисловості, НКРЕ з проханням встановити додатковий платіж.

Пускові витрати, відповідно до діючих Правил енергоринку, будуть відшкодовані компанії в повному обсязі.

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