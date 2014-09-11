На Хмельницькій АЕС завершили перевірку нових протиаварійних інструкцій

Згідно з повідомленням, експерти ознайомилися зі станом протиаварійної документації після впровадження симптомних протиаварійних інструкцій на Хмельницькій АЕС, спостерігали за навчанням оперативного персоналу на повномасштабному тренажері блочного щита управління в навчально-тренувальному центрі ХАЕС, а також за діями персоналу, який супроводжував протиаварійні процеси.

Підбиваючи підсумки візиту, експерти робочої групи відзначили досить високий рівень організаційно-технічних заходів, пов'язаних із впровадженням симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій, високий рівень кваліфікації інструкторів навчально-тренувального центру ХАЕС, персоналу групи технічної підтримки, професійний рівень підготовки оперативного персоналу.

В цілому, як відзначили експерти, перехід на симптомно-орієнтовані аварійні інструкції на Хмельницькій АЕС виконано успішно, що значно підвищить рівень безпеки АЕС.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.