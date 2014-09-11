У Словаччині запевняють, що можуть гарантувати 40% імпортного газу для України

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак наголошує, що Словаччина на сьогоднішній день може гарантувати 40% імпортного газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Лайчак під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Міністр нагадав про реверсні постачання газу, «які ми забезпечили власними силами, які з 2 вересня вже експлуатуються».

«Таким чином, Словаччина на сьогоднішній день може гарантувати 40% імпортного газу для України», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні словацька національна компанія SPP (аналог українського "Нафтогазу" - УНІАН) повідомила, що "Газпром" цього тижня скоротив постачання палива до Словаччини, яка вчора, 10 вересня, другий день поспіль зафіксувала зниження на близько 10%.

Вчора польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - поставок газу до Польщі. 10 вересня, за її даними, польська компанія отримала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопоставки були на рівні 24 і 20%.

Про зниження поставок газу з Росії заявив німецький E.On.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні поставки газу з ЄС до України. У червні Росія повністю припинила постачання газу Україні, яка, завдяки поставкам, головним чином, зі Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіла компенсувати частину газового дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом з 1 жовтня складе 6,4 млрд кубометрів в рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн куб. м на добу).

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.