У Словаччині запевняють, що можуть гарантувати 40% імпортного газу для України

17:12, 11 вересня 2014
Енергетика
0

Сьогодні словацька національна компанія SPP повідомила, що "Газпром" цього тижня скоротив поставки палива до країни

Фото УНИАН

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак наголошує, що Словаччина на сьогоднішній день може гарантувати 40% імпортного газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Лайчак під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Міністр нагадав про реверсні постачання газу, «які ми забезпечили власними силами, які з 2 вересня вже експлуатуються».

«Таким чином, Словаччина на сьогоднішній день може гарантувати 40% імпортного газу для України», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні словацька національна компанія SPP (аналог українського "Нафтогазу" - УНІАН) повідомила, що "Газпром" цього тижня скоротив постачання палива до Словаччини, яка вчора, 10 вересня, другий день поспіль зафіксувала зниження на близько 10%.

Вчора польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - поставок газу до Польщі. 10 вересня, за її даними, польська компанія отримала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопоставки були на рівні 24 і 20%.

Про зниження поставок газу з Росії заявив німецький E.On.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні поставки газу з ЄС до України. У червні Росія повністю припинила постачання газу Україні, яка, завдяки поставкам, головним чином, зі Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіла компенсувати частину газового дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом з 1 жовтня складе 6,4 млрд кубометрів в рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн куб. м на добу).

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter