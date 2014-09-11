"Газпрому" може не вистачати газу для зростаючого попиту в ЄС - польський експерт

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк.

"Може бути так, що зараз росіяни не мають достатньої кількості газу, щоб забезпечити цей зрослий попит", - сказав співрозмовник агентства, назвавши це питання найімовірніше "технічним".

Співрозмовник агентства також заявив, що дані оператора польської газотранспортної системи Gaz System свідчать про те, що щодобові поставки російського газу до Польщі за останній тиждень насправді збільшилися, а не скоротилися.

Він надав агентству таблицю із системи компанії, згідно з якою за перші два дні цього тижня польська PGNIG імпортувала зі східного напрямку 25,5 і 27 млн кубометрів газу порівняно з 21,4 і 22,2 млн кубометрів відповідно в попередні понеділок і вівторок.

"Проблем з поставками немає, є проблема з комунікацією з "Газпромом", - сказав експерт, коментуючи обмеження поставок до Польщі.

Щесняк вважає необґрунтованою публікацію британської Financial Times, яка на початку цього тижня написала про план "Газпрому" скоротити поставки газу до ЄС для того, щоб заблокувати так звані реверсні поставки палива в Україну.

"Ця таке вгадування, що, можливо, вони цього хочуть чи іншого, або щось Путіну наснилося", - заявив він, зазначивши, що газета не надала жодних доказів, що росіяни справді хочуть це зробити.

Як повідомляв УНІАН, вчора польська національна нафтогазова компанія PGNIG повідомила, що з понеділка "Газпром" почав поставляти їй менше газу, ніж компанія замовляла і ніж це було передбачено чинним контрактом. Сьогодні польська компанія заявила про те, що росіяни недопоставили 45% палива, в той час як за два попередні дні - 24 і 20 відсотків відповідно.

Про обмеження поставок повідомили також німецька E.On і словацька SPP, яка заявила про те, що за останні два дні поставлено на 10% менше газу, ніж вона замовляла.

"Газпром" поставляє 28-ми країнам Європейського Союзу близько 30% необхідного їм газу. Причому ряд країн - головним чином зі Східної Європи - купує у Росії від 70% (наприклад, Польща) до 98% газу (Словаччина).