Польща сьогодні може відновити прокачування газу до України

Оператор польської газотранспортної системи, компанія Gaz System чекає за підсумками сьогоднішнього дня збільшення постачань російського газу до Польщі на більш ніж 30%, що може дати змогу їй відновити припинене вчора прокачування палива до України.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це повідомив голова компанії Ян Хадам в ефірі TVN24 Biznes i Swiat.

"Сьогодні ситуація повернулася до норми і сподіваюся, що одержимо близько 20 млн. кубометрів газу", - сказав він, відзначивши, що вчора зі східного напрямку компанія одержала 15 млн. кубометрів газу.

Хадам сказав, що таких обсягів "вистачає" для того, аби відновити постачання газу до України, відзначивши, що компанія "Працює над таким рішенням".

Він також повідомив, що Gaz System припинила постачання до України у зв'язку з тим, що повністю перестала одержувати газ через один з пунктів на кордоні з Білоруссю.

Представник компанії визнав, що компанія могла зберегти ці постачання до України, якби почала використовувати газ з газових сховищ, але вирішила не робити цього.

"Наразі ми поставляємо до України 4 млн. кубометрів газу на добу. Це символічний обсяг, оскільки їм не вистачає 10 млрд кубометрів на рік", - сказав він, додавши, що рішення ухвалювалося на рівні компанії без консультацій з представниками уряду.

Глава компанії наголосив, що таку можливість передбачає підписаний контракт на надання послуг з транспортування цього газу через польську територію.

Хадам також сказав, що з початку тижня Польща імпортувала зі східного напрямку приблизно таку ж кількість газу, як на початку місяця - від 19 до 21 млн. кубометрів на добу - і у фізичному вираженні постачання впали тільки вчора.

Він додав, що нині щодобові потреби поляків у газі становлять близько 30 млн. кубометрів, 20 млн. кубометрів з яких країна імпортує з РФ, а решта - з інших держав ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, учора польська PGNIG, яка займається імпортом газу до Польщі, заявила про те, що "Газпром" поставляє їй з початку тижня менше газу, ніж вона замовляє, і не пояснює причин такого рішення.

Учора компанія недоотримала 45% замовленого палива після дефіциту в 24% і 20%, відповідно, за два попередні дні.

Глава "Укртрансгазу" заявив учора, що Польща пояснила припинення постачань газу до України, який реалізується за контрактом з німецькою компанією RWE Supply&Trading і з "Нафтогазом", зафіксованим обмеженням постачань палива з РФ.

За його словами, польська сторона попросила два дні для того, аби знайти ресурс, що його не вистачає, у інших джерел.