Уряд ліквідував одну з тіньових схем продажу газу на $500 млн

Уряд ліквідував одну з тіньових схем продажу промисловим підприємствам неврахованого газу, що призначався населенню, в обсязі не менше 1 млрд кубометрів на загальну суму до 500 млн дол. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми знайшли цю діру... ми вдарили по брудних руках вартістю 400-500 млн дол. Це обсяг тіньової схеми, яка працювала в газовому секторі», - сказав Гройсман.

Він розповів, що на поточний момент уряд вніс корективи в нормативи споживання газу населенням. Раніше вважалося, що без газового лічильника один споживач споживає 9,8 кубометра газу на місяць, хоча фактично цей показник дорівнює 6 кубометрам. «Без лічильника вам виставляли оплату за 9,8 кубометрів, яких ви не споживали, але оплатили... Ви за нього заплатили за ціною для населення - за найнижчою ціною», - сказав Гройсман, додавши, що невраховані обсяги були продані промисловості. «(Обсяги газу - УНІАН) були продані як найдорожчий газ, який не враховувався, промисловості по 500 дол. (за тисячу кубометрів)».

За словами Гройсмана, в результаті розкриття однієї з таких схем, у газовому балансі України додався мільярд кубометрів фіксованих обсягів палива.

«І таких речей може бути достатньо, і їх потрібно шукати. Їх потрібно випалювати розпеченим залізом», - резюмував віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.