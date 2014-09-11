ДТЕК Ахметова за півроку отримав 7,6 млрд гривень збитку

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у січні-червні 2014 року отримав 7,582 млрд грн чистого збитку проти 1,197 млрд грн прибутку за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з документом, консолідована виручка компанії в першому півріччі збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 44,275 млрд грн з 43,776 млрд грн.

При цьому в повідомленні наголошується, що основним фактором отримання збитку в компанії була валютна втрата 8,646 млрд грн через девальвацію гривні на 48%.

Водночас повідомляється, що за 6 місяців компанія збільшила прибуток до вирахування податків (EBITDA) на 21% - до 8,513 млрд грн порівняно з 7,022 млрд грн за 6 місяців 2013 року.

ДТЕК за вказаний період збільшив продажу електроенергії кінцевим споживачам на 1,6% - до 21,680 млрд грн, при цьому на експорт припало 15,386 млрд грн, що на 7,5% менше показника 6 місяців 2013 року.

Продаж енергетичного вугілля в січні-червні зріс на 19,8% - до 3,274 млрд грн. Також повідомляється, що ДТЕК за 6 місяців продав природного газу на 1,298 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК у 2013 році скоротив чистий прибуток на 44% - до 3,332 млрд грн проти 5,954 млрд грн у 2012 році.

Читайте такожКомпанія Ахметова хоче завезти в Україну 600 тис. тонн вугілля з Росії - профспілка

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».