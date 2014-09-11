Яценюк закликав ЄС перевірити дії Росії щодо скорочення поставок газу в Європу

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Європейського Союзу із закликом розпочати перевірку дій Росії щодо скорочення постачання газу до країн-членів ЄС.

По це він сказав на зустрічі в Києві з президентом Естонії Тоомасом Гендріком Ільвесом, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Яценюк вважає, що такі дії РФ є «чітким знаком ненадійності Росії як газового постачальника». Він повідомив, що Міненерговугілля звернулося до Єврокомісії розпочати перевірку цих дій Росії. «Росія використовувала та використовує газ як один із видів зброї», - підкреслив прем’єр-міністр України. «Ідея російського «Газпрому» зрозуміла: зупинити реверсний потік. Вони хочуть заморозити нас узимку», - сказав Яценюк.

На його переконання, європейські партнери виконають усі свої зобов’язання. Яценюк зазначив, що Україна уже здійснила передоплату. «Це для нас – питання національної безпеки», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, "Газпром" планує обмежити поставки газу своїм споживачам у Євросоюзі, щоб змусити їх відмовитися від реверсних поставок палива Україні, якій російський газовий монополіст повністю припинив поставляти його з середини червня цього року. Україна завдяки реверсним поставкам мала намір частково компенсувати недобір газу з РФ.

10 вересня «Газпром» без пояснень почав скорочувати поставки газу до Польщі, тим самим перекривши реверс до України.

Також, за словами голови «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, «Газпром» штучно завищив ціни на газ до 400 доларів за тисячу кубометрів на угорському ринку, зробивши тим самим непривабливими поставки палива до України. Тоді як із Словаччини газ обходиться по 320-330 доларів за тисячу кубометрів.