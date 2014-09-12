"Газпром" скоротив поставки газу вже четвертій країні Європи – Австрії

Системний оператор енергетики Австрії E-Control повідомив, що обсяг постачань газу з Росії 11 вересня знизився на 15%, заявив в інтерв'ю австрійському телебаченню керівник газового підрозділу E-Contol Бернхард Пайнц.

За його словами, "одне з пояснення для цього - в Росії відбувається заповнення газових сховищ, тому менше газу йде на транзит та експорт в Європу".

Як передає Прайм, в той же час в австрійській нафтогазовій омпанії OMV повідомили, що "російські партнери заздалегідь проінформували" про зниження обсягу поставок. У компанії також спрогнозували, що постачання з РФ можуть бути обмежені і в найближчі кілька днів.

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Як повідомляв УНІАН, у середу польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - поставок газу до Польщі. 10 вересня, за її даними, польська компанія отримала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопоставки були на рівні 24 і 20%.

Про зниження поставок газу з Росії, заявив німецький E.On. і словацька SPP, яка заявила про те, що за останніх два дні поставлено на 10% менше газу, ніж вона замовляла.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні поставки газу з ЄС до України.

У червні Росія повністю припинила постачання газу українцям, які, завдяки поставкам, головним чином, зі Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіли компенсувати частину газового дефіциту.