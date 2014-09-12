На Донбасі в 16 населених пунктах з'явилося світло

У Донецькій області 11 вересня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання 16 населених пунктів, але ще 104 населених пункти залишаються знеструмленими.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДТЕК, у роботах брали участь 372 енергетики компанії у складі 159 бригад з використанням 104 машин спецтехніки.

Так, відновлено електропостачання Ждановки і Тельманового, частково відновлено електропостачання в Новоазовську і Сніжному. Відновлено подачу електроенергії жителям селищ Грузсько-Зорянка, Грузсько-Ломівка в Макіївці.

Бригадами ДТЕК відновлено електропостачання хуторів Котовський, Новоклинівка, Кобзарі, Петропавлівка, сіл Родники, Мокроєланчик, Красновка, Кошарне, Василівка (Амвросіївський район), Лебедине (Новоазовський район).

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Знеструмленими (частково і повністю) залишаються 104 населених пункти. Частково знеструмлені Дебальцеве, Амвросіївка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Вуглегірськ і Ясинувата. Частково без електроенергії залишаються жителі Куйбишевського і Кіровського районів Донецька. Повністю знеструмлено селище Грабарі.

Також знеструмлені селища Дубровка, Передерєєве, Пересипне, Зрубне, Чугунокрепинка, Маринівка, Степанівка, Саурівка, Тарани, Латишева, Дмитрівка та ін.

Залишається знеструмленою насосна станція першого підйому Південно-Донбасівського водоводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлені Донецька фільтрувальна станція, Новостожківський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол.

11 вересня бригади Горлівського, Східного, Торезького, Дебальцевського, Сніжнянського, Старобешевського, Ясинуватського РЕС «Донецькобленерго» (ДТЕК) не могли проводити ремонтно-відновні роботи через бойові дії.

Оплата за комунальні послуги у ряді міст Донецької області проводиться тільки в безготівковій формі за допомогою інтернет-банкингу. На 11 вересня оплата готівкою через «Ощадбанк» була тимчасово неможлива в Ясинуватій і Тельмановому.