Ціни на нафту впала нижче $98 за барель

На світових торгах у п'ятницю, 12 вересня, ціни на нафту Brent опустилися нижче позначки $98 за барель на тлі слабкого попиту, передає Reuters.

Читайте такожБюджет Росії на 2015 рік буде тріщати по швах, якщо ціна нафти впаде нижче $96Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,27 до $97,81 за барель, а ф'ючерси на WTI торгувалися на рівні відкриття торгів $92,83. З початку тижня ціна Brent знизилася на 3%.

Зростання світового споживання нафти стрімко сповільнюється через ослаблення економік Європи та Китаю, йдеться в щомісячній доповіді Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

На думку експертів, тиск на ринок також чинять геополітичні проблеми, пов'язані з Росією і Україною.

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