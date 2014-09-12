Польща сьогодні планує відновити поставки газу до України

Польща сьогодні відновить поставки газу до України з Європейського Союзу, припинені в середу, 10 вересня, через обмеження в поставках російського газу в країну.

Про це свідчать дані оператора польської газотранспортної системи Gaz System.

Cьогодні компанія планує прокачати близько 3,8 млн. кубометрів газу, що відповідає тим обсягам, які поставлялися до припинення поставок.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова Gaz System заявив, що компанія чекає за підсумками 11 вересня збільшення поставок російського газу більш ніж на 30%, що, за його словами, дасть змогу відновити прокачування газу до України.

10 вересня польська PGNIG, яка займається імпортом газу до Польщі, заявила про те, що "Газпром" поставляє їй з початку тижня менше газу, ніж вона замовляє, і не пояснює причин такого рішення.

10 вересня компанія недоотримала 45% замовленого палива після дефіциту в 24% і 20% відповідно за два попередні дні.

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Довідка УНІАН. Польща стала першою країною з Європейського Союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсовому режимі, але в той же час вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Найбільше палива Україна з вересня цього року може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щороку. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Представники української влади заявляють, що Україні дешевше купити російський газ у партнерів з Європейського Союзу, ніж безпосередньо у "Газпрому", який з 2 кварталу цього року збільшив ціну газу для українців майже вдвічі, - до 485 доларів за тисячу кубометрів.