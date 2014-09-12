Польща відновила постачання газу до України

Польща сьогодні вранці відновила поставки газу до України з Європейського Союзу, припинені в середу, 10 вересня, через обмеження в поставках російського газу в країну.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Польщі у п'ятницю повідомила прес-секретар оператора польської газотранспортної системи Gaz System Малгожата Полковська.

"Сьогодні з початку газової доби (6:00) поставки було відновлено", - сказала вона.

За даними Gaz System, сьогодні компанія планує прокачати до України близько 3,8 млн. кубометрів газу, що відповідає тим обсягам, які поставлялися до припинення поставок з початку вересня. Це майже максимальний обсяг, який можливо прокачувати через пункт "Хермановіце", що використовується для цих поставок, – через нього можна качати не більш як 4 млн. кубометрів на добу.

Вчора, 11 вересня, голова Gaz System заявив, що компанія чекає за підсумками 11 вересня збільшення поставок російського газу більш ніж на 30%, що, за його словами, дасть змогу відновити прокачування газу до України.

Через Польщу український "Нафтогаз" купує газ за контрактом з німецькою RWE Supply&Trading, а Gaz System надає лише послуги з транспортування цього палива. Умови контракту з польською компанією дозволяють їй припинити поставки у будь-який момент, коли вона вважатиме за необхідне.

Як повідомляв УНІАН, польська Gaz System заявила, що була вимушена зупинити поставки газу до України через те, що польська компанія PGNiG, яка займається імпортом газу до Польщі, на початку цього тижня почала одержувати менше газу, ніж замовляла у російського "Газпрому". Представники PGNiG заявили, що "Газпром", незважаючи на прохання компанії, станом на 11 вересня не пояснив причин обмеження поставок.

Про менші поставки газу з Росії, яка поставляє ЄС близько 30% необхідного цим країнам палива, на цьому тижні заявили також представники газових компаній з Німеччини, Словаччини і Австрії.

Експерти висловлювали думку, що обмеженнями поставок в ЄС Росія може шантажувати Європу, щоб вона не запроваджувала нові санкції за дії РФ в Україні, намагається заблокувати поставки газу з ЄС до України або ж "Газпрому" просто не вистачає палива для того, щоб забезпечити збільшений попит на нього в Європі.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною з Європейського Союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсовому режимі, але водночас вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Найбільше палива Україна з вересня цього року може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щороку. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Представники української влади заявляють, що Україні дешевше купити російський газ у партнерів з Європейського Союзу, ніж безпосередньо у "Газпрому", який з 2 кварталу цього року збільшив ціну газу для українців майже удвічі, - до 485 доларів за тисячу кубометрів.