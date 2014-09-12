Словаччина продовжує отримувати менше газу з Росії

Словацька національна газова компанія SPP продовжує одержувати на близько 10% менше газу, ніж замовляла у російського "Газпрому", але це жодним чином не позначилося на її споживачах.

Про це УНІАН у п'ятницю повідомив прес-секретар словацької компанії Петро Беднар.

«SPP сьогодні знову одержує на 10% менше газу. Попри це, наша компанія гарантує стабільні постачання всім нашим споживачам без обмежень і продовжує закачувати газ до підземних сховищ", - відзначив він у переданому агентству повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, SPP зафіксувала обмеження в постачаннях російського газу до Словаччини на рівні близько 10% на початку цього тижня. Компанія не повідомляла, наскільки постачання впали в реальних обсягах порівняно з початком місяця чи середніми показниками минулого року.

Словаччина виявилася однією з чотирьох країн, які цього тижня оголосили про менші постачання газу з РФ, яка є одним з найбільших постачальників цього палива для 28-ми держав Європейського Союзу.