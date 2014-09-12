У Харківській області відкрили нове газове родовище

Найбільша українська газовидобувна компанія «Укргазвидобування» в результаті проведення геологорозвідувальних робіт відкрила Малокринківське газоконденсатне родовище (Харківська обл.) із загальною оцінкою запасів і ресурсів газу в обсягу 500 млн. кубометрів, йдеться в прес-релізі компанії.

Згідно з повідомленням, на родовищі діє перша свердловина, продуктивність якої становить близько 22 тис. куб. м газу на добу. Планований обсяг видобутку - 6,5 млн. куб. м газу на рік.

Підтверджені запаси газу свердловини становлять 30 млн. куб. м, перспективні ресурси - 230 млн. куб. м.

У повідомленні наголошується, що найближчим часом компанія планує проводити подальшу розвідку родовища.

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Як повідомляв УНІАН, «Укргазвидобування» в січні-серпні 2014 року скоротила видобуток газу на 0,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 10,085 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% усього газу, що видобувається в Україні.

До складу «Укргазвидобування» входять чотири газопромислових управління: ДПУ «Шебелинкагазвидобування», ДПУ «Полтавагазвидобування», ДПУ «Харківгазвидобування» і ДПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».