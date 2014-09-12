Запорізька АЕС продовжує роботи з продовження терміну експлуатації блоку №1

На найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції тривають роботи з продовження терміну експлуатації енергоблоку №1, проектний термін служби якого закінчується у грудні 2015 року, повідомляє НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні наголошується, що для того щоб продовжити термін експлуатації блоку, персонал Запорізької АЕС реалізує цілий комплекс широкомасштабних заходів.

Плановий середній ремонт, який проводиться зараз на енергоблоці №1, для персоналу станції знаковий, бо цього року енергоблоку виповнюється 30 років. На цю ремонтну кампанію в 114 діб заплановано виконати багато регламентних і надрегламентних робіт. Із штатних регламентних робіт у реакторному відділенні заплановано: середній ремонт реактора з перевантаженням активної зони, ремонт парогенератора - 4, головного циркуляційного насоса - 1, капітальний ремонт теплообмінника аварійного розхолоджування і відвантаження двох багатомісних герметичних кошиків у сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. В турбінному відділенні буде виконано середній ремонт парової турбіни К-1000-60/1500-2 з розкриттям циліндра низького тиску 1 і 2, капітальний ремонт циркуляційного насоса на блочної насосної станції. Весь обсяг робіт проходить за виданими технічними завданнями, і готовність до основних ремонтних робіт висока.

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При цьому в «Енергоатомі» наголошують, що в передостанньому планово-попереджувальному ремонті-2015 на енергоблоці №1 буде виконаний основний обсяг робіт із продовження терміну експлуатації.

Це будуть в основному роботи фахівців електричного цеху з виконання робіт в системах безпеки. Буде проведена заміна обладнання комплектних трансформаторних підстанцій типу КТПСН 0,4 кВ, заміна щита постійного струму, заміна захистів РЗА системи живлення власних потреб 6 кВ на мікропроцесорні пристрої.

У цеху теплової автоматики і вимірювань буде проведена заміна обладнання автоматизованої системи управління турбіни - 1000М (2 етап) та заміна обладнання уніфікованого комплексу технічних засобів на програмно-технічний комплекс систем нормальної експлуатації турбінного відділення. Планується вперше монтаж елементів системи дистанційного контролю зусиль в арматурних канатах системи захисної оболонки, тому що раніше ці роботи не проводилися ні на одному енергоблоці Запорізької АЕС, а на Південно-Українській АЕС такі роботи вже виконані.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія НАЕК «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії - за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2% до 22%.