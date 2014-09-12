Баррозу сподівається, що Україна і РФ вирішать газовий конфлікт найближчими днями

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу сподівається, що найближчими днями на тристоронній зустрічі вдасться вирішити енергетичний конфлікт між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві.

“Ми також залучені до вирішення питання, яке б гарантувало справедливу ринкову ціну і розв'язання колишніх боргів, а також стабільне постачання газу в Україну. Ми сподіваємося, що тристороння група по енергетиці відбудеться наступними днями і буде досягнуто угоди між сторонами для того, щоб забезпечити транспортування газу водночас, щоб в Україні не було ризику нестачі газу взимку”, - сказав він.

Також Баррозу наголосив на ролі європейських держав у питанні ревересного постачання газу в Україну, зокрема Польщі, Угорщини і Словаччини, і зауважив, що Єврокомісія рішуче налаштована “відповісти на неприйнятну поведінку Росії”.

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Він нагадав, що Євросоюз посилив санкції стосовно конкретних росіян. “Ми маємо Росії довести, що набагато краще мати конструктивні відносини з Україною та ЄС”, - сказав Баррозу.

Раніше представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлен Холзнер заявила, що Тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня в Берліні.