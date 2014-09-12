Польща продовжує недоотримувати газ із Росії

Польща у четвер знову одержала газу менше, ніж замовляла у російського "Газпрому", проте, дефіцит був меншим, ніж днем раніше, повідомила прес-служба польської національної нафтогазової компанії PGNIG, яка, проте, не уточнила, наскільки меншим був цей дефіцит.

Компанія також повідомила, що постачальник палива досі не пояснив причину такої ситуації.

"PGNIG є одним із найбільших покупців газу в "Газпрому" в Європі, солідним торговим партнером, який виконує свої зобов'язання в рамках угоди і чекає того ж від "Газпрому", - наголошується в повідомленні прес-служби.

Компанія висловила надію, що російський газовий монополіст повністю виконуватиме її заявки на поставки палива до Польщі.

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Разом з тим польська компанія повідомила про повну збалансованість газової системи країни, відзначивши, що навіть не використовує запаси газу зі своїх сховищ, в яких знаходиться 2,6 млрд кубометрів газу, або 100% існуючих потужностей.

Як повідомляв УНІАН, вчора PGNІG заявила, що "Газпром" у середу поставив їй на 45% газу менше, ніж компанія замовляла після того, як двома днями раніше дефіцит становив 24% і 20%, відповідно.

Польща, яка покриває свої потреби в газі за рахунок власного видобутку на третину, більшу частину палива, якого бракує, імпортує з Росії.